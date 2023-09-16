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В Минской области столкнулись трактор и пассажирский поезд

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  • 16.09.2023, 20:01
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В Минской области столкнулись трактор и пассажирский поезд

В связи с ДТП некоторые пассажирские поезда следуют с опозданием.

В субботу, 16 сентября, на перегоне Воложин-Богданов пассажирский поезд № 731 Минск-Гродно столкнулся с трактором, сообщает телеграм-канал БелЖД. Пострадавших нет.

ДТП произошло в 16.51. Трактор выехал на регулируемый железнодорожный переезд, где исправно работала сигнализация. Стараясь избежать столкновения, машинист состава применил экстренное торможение. В результате происшествия поврежден локомотив.

В связи с ДТП, сообщает БелЖД, некоторые пассажирские поезда следуют с опозданием. Ориентировочное время задержки — от полутора до двух с половиной часов.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить в контакт-центре БелЖД по телефону 105.

Белорусская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства и в просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

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