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Глава молдавского «Спутника» оказался офицером ГРУ

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  • 16.09.2023, 20:15
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Глава молдавского «Спутника» оказался офицером ГРУ
Виталий Денисов

Ранее он работал в Баку.

Руководителя пропагандистского издания «Спутник Молдова» Виталия Денисова 13 сентября выдворили из страны из-за подозрений во вмешательстве в ее внутренние дела. Журналисты выяснили, что он кадровый российский офицер.

Как утверждает The Insider, Денисов — сотрудник 72-го центра специальной службы (воинская часть ГРУ №54777). Центр в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией иностранной аудитории.

Примечательно, что Денисов родился в Закарпатской области Украины и учился во Львовском военно-политическом училище. В 1992 году он отказался принимать присягу в Украине и вместе с другими отказниками из училища перебрался в Москву. Там его поселили в офицерском общежитии недалеко от штаб-квартиры Главного разведывательного управления.

По сведениям The Insider, некоторое время Денисов работал в газете Минобороны РФ «Красная звезда», где в основном освещал деятельность ВДВ. В 2013 году Денисов работал в Главном следственном управлении Московской области. Журналисты не смогли выяснить, чем он там занимался.

Из Следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы. В 2016 году ему присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019-м назначили главным редактором «Cпутника» в Южной Осетии. После этого он возглавил радиостанцию в Баку, а в 2022 году переехал в Кишинев.

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