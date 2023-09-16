Россия перебросила три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское 3 16.09.2023, 21:04

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Оккупанты запаниковали.

После повреждения российского большого десантного корабля и подводной лодки на судоремонтном заводе во временно оккупированном Севастополе оккупанты передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

Об этом в субботу, 16 сентября, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и в дальнейшем. Кстати, показательным является тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское», — подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Он отметил, что поврежденный в Севастополе большой десантный корабль нельзя починить как из-за особенностей поражения, так и из-за его «достаточно почтенного возраста».

Плетенчук отметил, что именно этот большой десантный корабль был участником так называемого Сирийского экспресса — поставлял оружие и живую силу, решал логистические проблемы для сирийской группировки страны-агрессора России.

Кроме того, спикер ВМС ВСУ добавил, что поражение российской подводной лодки было первым случаем потери Россией субмарины в результате боевых действий.

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