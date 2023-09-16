Трамп похвастался отношениями с Путиным 6 16.09.2023, 21:35

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Фото: АР

Экс-президент США заявил, что «хорошо поладил» с главой Кремля.

У бывшего президент США Дональд Трамп «очень хорошее взаимопонимание» с президентом России Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал сам Трамп в интервью на телеканале NBC, передает «Голос Америки». «Я с Путиным поладил, очень хорошо поладил. И это хорошо. Неплохо. У него 1700 ядерных ракет. Это да, это хорошо найти взаимопонимание - это нормально», - сказал экс-президент США.

При этом во время интервью Трампу напомнили о бомбардировке Россией роддомов в Украине, похищении украинских детей, массовых захоронениях убитых россиянами украинцев. «Это ужасно», – выразил свое отношение к этому Трамп, но подчеркнул, что имеет «очень хорошие отношения» с Путиным.

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