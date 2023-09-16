Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе 16.09.2023, 21:56

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Сентябрь выдался очень теплым.

Несмотря на то что сентябрь уже перешагнул экватор, на этой неделе все еще было тепло. 12 сентября на четырех метеостанциях зафиксированы температурные рекорды. Так, в Гродно воздух прогрелся до +28,1°C, обновились максимумы в Лиде, Вилейке и Ошмянах, рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В ближайшие семь дней нас ждет по-осеннему неустойчивая, но пока еще умеренно теплая погода. Все чаще Беларусь будут посещать дождевые облака. Однако температура воздуха продолжит превышать климатическую норму.

В начале недели в большинстве районов страны дожди маловероятны, кратковременные — лишь во вторник днем по западу страны. Ночью — от +11 до +17°C, днем в понедельник, 18 сентября, от +19°C по северу до +29°C в юго-западных районах, во вторник, 19 сентября, от +23 до +29°C.

В середине недели будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ночью в среду, 20 сентября, от +10 до +16°C, днем от +18°C по северу до +26°C по югу.

В начале второй половины недели ночью от +10 до +15°C. Днем в четверг, 21 сентября, от +20 до +27°C, в пятницу, 22 сентября, от +17°C по северо-западу до +27°C по Гомельской области.

И, предварительно, на следующих выходных ночью от +11 до +17°C. Днем в субботу, 23 сентября, от +13°C по северо-западной половине до +21°C по юго-востоку, в воскресенье, 24 сентября, от +16 до +20°C.

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