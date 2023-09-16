закрыть
16 сентября 2023, суббота, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

  • 16.09.2023, 21:56
  • 1,022
Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

Сентябрь выдался очень теплым.

Несмотря на то что сентябрь уже перешагнул экватор, на этой неделе все еще было тепло. 12 сентября на четырех метеостанциях зафиксированы температурные рекорды. Так, в Гродно воздух прогрелся до +28,1°C, обновились максимумы в Лиде, Вилейке и Ошмянах, рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В ближайшие семь дней нас ждет по-осеннему неустойчивая, но пока еще умеренно теплая погода. Все чаще Беларусь будут посещать дождевые облака. Однако температура воздуха продолжит превышать климатическую норму.

В начале недели в большинстве районов страны дожди маловероятны, кратковременные — лишь во вторник днем по западу страны. Ночью — от +11 до +17°C, днем в понедельник, 18 сентября, от +19°C по северу до +29°C в юго-западных районах, во вторник, 19 сентября, от +23 до +29°C.

В середине недели будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ночью в среду, 20 сентября, от +10 до +16°C, днем от +18°C по северу до +26°C по югу.

В начале второй половины недели ночью от +10 до +15°C. Днем в четверг, 21 сентября, от +20 до +27°C, в пятницу, 22 сентября, от +17°C по северо-западу до +27°C по Гомельской области.

И, предварительно, на следующих выходных ночью от +11 до +17°C. Днем в субботу, 23 сентября, от +13°C по северо-западной половине до +21°C по юго-востоку, в воскресенье, 24 сентября, от +16 до +20°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох