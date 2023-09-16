Выпадение из пространства Telegram-канал «СерпомПо»

16.09.2023, 22:04

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Не «по плану», совсем не «по плану».

В Китае выпал из публичного пространства министр обороны Ли Шанфу. Похожая история была раньше с министром иностранных дел этой страны Цинь Ганом. И в России то же самое – имеем в виду испарение генерала Суровикина.

Нездоровая политическая жизнь авторитарных режимов похожа.

Ковёр, скрывающий таинственные вершины от народа, а под ковром рычание, борьба, поскуливание. И вот уже бочком вылезает на поверхность помятый, плохо выбритый, растерянный Суровикин с вытаращенными глазами. Что с ним там делали? За что?

Как писал поэт Всеволод Емелин: «Неделю мучился со мной. Из контрразведки дознаватель. Сперва подумали – герой, потом решили, что предатель».

Пропагандисты поносят демократии, но ведь там жизнь правительств куда прозрачнее. И если кого-то отстраняют от власти или ведут против него расследование, то это становится известно обществу.

Авторитарные режимы желают представать монолитами. Для них это важно. Но ведь правду всё равно не спрячешь – и даже самое исчезновение высокопоставленных фигур из публичного пространства говорит, что дела идут не слишком хорошо. Не «по плану», совсем не «по плану».

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