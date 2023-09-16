Отчисленные за политику белорусские студенты могут бесплатно поступить в украинский вуз 2 16.09.2023, 22:19

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Для парней и девушек из нашей страны в университете предусмотрено пять мест.

У белорусских студентов, которые были отчислены по политическим причинам или из-за преследования оказались за пределами Беларуси, появилась возможность бесплатно учиться в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель благотворительного фонда «Вільна Білорусь» Алексей Францкевич.

Измаильский гуманитарный университет находится в Одесской области. 15 сентября, в Международный день демократии, вуз заключил меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом «Вільна Білорусь».

— Цяпер у беларусаў, якія былі адлічаныя з навучальных устаноў у Беларусі па палітычных матывах, або вымушаных з’ехаць з краіны праз палітычны пераслед, з’явілася магчымасць атрымаць адукацыю ва Украіне, — написал Алексей Францкевич.

Для парней и девушек из нашей страны в университете предусмотрено пять мест. Приступить к учебе ребята смогут уже с ноября. Более подробную информацию относительно приема в вуз можно получить в фонде.

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