В Госдуме РФ предложили перекрыть границы с ЕС 17.09.2023, 0:55

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Депутат призывает ответить на запрет для въезда российских авто в Европу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа выдвинул предложение о закрытии границы России с европейскими странами, которые запретили въезд на свою территорию для российских автомобилей. Эта мера должна стать ответом на действия стран, ограничивших доступ российским автомобилям на свою территорию, пояснил парламентарий «Ленте.ру».

«Я думаю, нам тоже надо будет предпринимать ряд мер, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, надо предпринимать ряд экономических шагов в любом случае. Пусть это и будет направлено в ущерб нашим интересам, но поднимать жестко тарифы на эти страны, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. Надо предпринимать все возможные политические и экономические шаги в ответ на эти действия этих стран», — заявил депутат.

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