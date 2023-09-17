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В Молодечно начался загадочный мор голубей

  • 17.09.2023, 3:54
В Молодечно начался загадочный мор голубей

Местные жители предполагают, что птиц травят.

Молодечненцы уже неделю замечают мертвых голубей в местном парке. Одни считают, что их намеренно травят какие-то люди, другие уверены, что все дело в естественной природной борьбе за существование. Коммунальники обещают следить за ситуацией с птицами, пишет Kraj.by.

Жительница Молодечно Настя, которая каждый день гуляет с ребенком по парку Победы, рассказала, что за последние дни видела уже шесть мертвых голубей. А некоторые живые птицы не улетали, когда к ним приближался человек, и c трудом могли сидеть. Кроме того, однажды молодечненка увидела в парке мужчину, который высыпал на землю что-то похожее на зерна, а потом быстро скрылся.

Побывавший там журналист увидел своими глазами и мертвых голубей, и живых, но ослабленных, и раскрытый контейнер с остатками вещества, похожего на размокшую крупу. Однако отдыхавшая в парке компания пенсионеров предположила, что птиц убивают вороны, которые «клюют голубей в головы и выклевывают им мозг». А по словам орнитолога Александра Винчевского, кроме ворон, голубей истребляют еще и ястребы и куницы.

Тем временем коммунальники уже собрали мертвых голубей и похоронили там же, в парке. Они заверили, что администрация парка непричастна к гибели птиц: никаких химических веществ и удобрений там не рассыпали, строительные работы не ведутся. Но пообещали следить за ситуацией.

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