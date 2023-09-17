Два первых сухогруза отправились в порт Одессы, несмотря на угрозы РФ
- 17.09.2023, 4:44
Речь идет о сухогрузах Resilient Africa и Aroyat, которые должны перевезти почти 20 тонн пшеницы.
Первые два судна направились в порт Черноморск в Одесской области впервые после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр транспорта Украины Александр Кубраков.
Речь идет о сухогрузах Resilient Africa и Aroyat, которые должны перевезти почти 20 тонн пшеницы, предназначенной для стран Азии и Африки. Суда идут под флагом Палау, их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
Ранее Министерство иностранных дел России объявило о прекращении действия «зерновой сделки» и расформировании совместного координационного центра в Стамбуле. 19 июля Министерство обороны России объявило, что все суда, направляющиеся в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.