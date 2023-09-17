Под Смолевичами закрыли антисанитарную кондитерскую фабрику 17.09.2023, 5:01

Пищевые ингредиенты находились в загрязненной и поврежденной таре и упаковке.

В Смолевичском районе приостановлена работа частной кондитерской фабрики — там обнаружили антисанитарию на производстве, а вот нужных документов на продукцию, наоборот, не нашли, сообщили в Комитете госконтроля.

«Данное предприятие производило и реализовывало кондитерские изделия без предусмотренных законодательством документов, подтверждающих качество и безопасность продукции», — рассказали в ведомстве.

За это на фабрику наложили штраф в размере 14 тысяч рублей, но одним нарушением (и наказанием) дело не ограничилось.

В цехах предприятия также обнаружились многочисленные нарушения санитарных норм и правил. Продукция хранилась без информации о дате изготовления и сроках годности, не соблюдались условия ее хранения, пищевые ингредиенты находились в загрязненной и поврежденной таре и упаковке и др.

Из-за всех этих нарушений работа фабрики приостановлена.

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