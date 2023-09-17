Состояние Кадырова резко ухудшилось: что известно 17.09.2023, 8:18

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Главу Чечни срочно забрали из Москвы в Грозный.

Состояние здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова значительно ухудшилось. Его накануне забрали из Москвы в Грозный.

Об этом obozrevatel.com стало известно из собственных источников в украинской разведке. Накануне источники издания в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме.

Отмечалось, что самолетом его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевезти на лечение за границу, вероятнее всего, в ОАЭ.

Заметим, что слухи о тяжелой болезни Кадырова ходят уже несколько месяцев. В марте немецкая газета Bild написала, что у него серьезно поражены почки. В сети также обращали внимание на резкие изменения во внешности Кадырова, в частности на сильный отек лица и медицинский прибор на пальце.

Состояние главы Чечни Кадырова ухудшилось: что известно

В ГУР МО подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Там отметили, что у него обострились имеющиеся болезни и повлекли за собой такое тяжелое состояние.

В то же время, по версии росСМИ, глава Чечни якобы лежит в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

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