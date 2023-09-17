закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Состояние Кадырова резко ухудшилось: что известно

  • 17.09.2023, 8:18
  • 14,442
Состояние Кадырова резко ухудшилось: что известно

Главу Чечни срочно забрали из Москвы в Грозный.

Состояние здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова значительно ухудшилось. Его накануне забрали из Москвы в Грозный.

Об этом obozrevatel.com стало известно из собственных источников в украинской разведке. Накануне источники издания в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме.

Отмечалось, что самолетом его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вернули снова в Чечню. Пока его планируют перевезти на лечение за границу, вероятнее всего, в ОАЭ.

Заметим, что слухи о тяжелой болезни Кадырова ходят уже несколько месяцев. В марте немецкая газета Bild написала, что у него серьезно поражены почки. В сети также обращали внимание на резкие изменения во внешности Кадырова, в частности на сильный отек лица и медицинский прибор на пальце.

Состояние главы Чечни Кадырова ухудшилось: что известно

В ГУР МО подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Там отметили, что у него обострились имеющиеся болезни и повлекли за собой такое тяжелое состояние.

В то же время, по версии росСМИ, глава Чечни якобы лежит в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох