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СМИ: Суровикин вступил в конфликт с Лукашенко.

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  • 17.09.2023, 8:37
  • 16,190
СМИ: Суровикин вступил в конфликт с Лукашенко.
Сергей Суровикин

Опального генерала назначили вербовщиком «вагнеровцев» в Беларуси.

Российская Федерация создала новую военную частную компанию. Ею, вероятно, будет заниматься под руководством Минобороны РФ генерал Сергей Суровикин, которого недавно заметили в Алжире.

Как сообщает Центр нацсопротивления, Минобороны РФ отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны - Алжир, Мали и Судан.

Россияне планируют убедить как можно больше «вагнеровцев» подписать контракт с РФ через новую частную военную компанию.

«Таким образом, за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между «Гардсервисом» белорусского диктатора Александра Лукашенко и новой российской ЧВК под руководством Минобороны РФ», – добавили в ЦНС.

Ранее ЦНС сообщал, что «вагнеровцы», отказавшиеся от контракта с Минобороны РФ, пойдут в ЧВК в Беларуси - «Гардсервис».

При этом 15 сентября появились снимки российского генерала Сергея Суровикина в Алжире. В РФ заявляли, что его назначили председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

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