ВСУ расширяют масштабный прорыв в российской обороне на Юге 1 17.09.2023, 8:43

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Украинская армия пошла в наступление к западу от Вербового.

Украинские военные могли пробить за последние несколько недель значительную тактическую брешь на участке нынешней линии обороны российских оккупантов в районе Работино Запорожской области, и продолжают расширять этот плацдарм.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

ВСУ продолжили наступательные операции мимо участка российской оборонительной полосы к западу от Вербового с момента прорыва в этом районе 4 сентября, и расширили брешь на 2,6-километровом участке вражеских позиций.

При этом в публикации говорится, что продолжающееся отсутствие наблюдаемой тяжелой техники и транспортных средств Сил обороны Украины за этим защитным слоем продолжает указывать на то, что ВСУ еще «предстоит завершить прорыв» его.

Как указали украинские официальные лица, ряд российских оборонительных позиций, которые в настоящее время находятся перед бойцами ВСУ, могут быть менее сложными, чем первоначальный оборонительный рубеж противника, который наши военные прорвали на севере.

Эксперты отмечают, что войска РФ сосредоточили большую часть своей боевой мощи на этих передовых оборонительных позициях для защиты от контрнаступательных операций ВСУ, и эти российские силы оккупантов, вероятно, понесли тяжелые потери и провели боевой отход на подготовленные позиции за нынешним оборонительным слоем.

В ISW обращают внимание, что аналитики уже ранее подсчитал, что войскам РФ не хватает живой силы для укомплектования всей своей многоэшелонированной системы оборонительных укреплений на юге Украины.

Также в отчете говорится о том, что интервенты, которые удерживают нынешний уровень обороны, скорее всего, являются элементами формирований, что вели боевые действия в этом районе без оперативной поддержки и ротации на уровне подразделений с момента начала контрнаступления ВСУ, или же элементов соединений, переброшенных из других мест фронта.

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