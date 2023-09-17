Умер легендарный поэт-песенник Николай Добронравов, автор «Беловежской пущи» 15 17.09.2023, 8:48

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Николай Добронравов

Мужу композитора Александры Пахмутовой было 94 года.

Легендарный советский поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой, умер в возрасте 94 лет.

Он написал тексты для таких советских песен, как «Надежда», «Беловежская пуща», «Нежность», «Птица счастья», «Я не могу иначе», «Команда молодости нашей», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Как молоды мы были». О его смерти сообщил российский певец Николай Басков, а также «Экспресс-газета».

Николай Добронравов был мужем композитора Александры Пахмутовой и написал тексты многих популярных советских песен.

По данным «Экспресс-газеты», Добронравов умер после продолжительной болезни.

Николай Добронравов также написал тексты для песен «Трус не играет в хоккей», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80). Музыку для них написала его жена Александра Пахмутова.

Николай Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде. В начале карьеры он снимался в кино, но потом стал писать песни.

Добронравов познакомился с Александрой Пахмутовой в начале 50-х годов прошлого века. Вместе они прожили более 65 лет.

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