Жена Пескова устроила истерику из-за «яростной русофобии» 11 17.09.2023, 8:57

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Ее поставили на место.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка резко прокомментировала решение Литвы лишить гражданства бывшую фигуристку Маргариту Дробязко. 51-летняя уроженка Москвы регулярно приезжала в РФ, где участвовала в шоу Навки «Шахерезада».

Указ о лишении Дробязко гражданства накануне подписал президент Литвы Гитанас Науседа. Ранее из-за участие в ледовых шоу предательницы Украины у Дробязко также отобрали все государственные награды.

«Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, оказывающих на нее беспрецедентное давление. Бесспорно, Литва остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки», – заявила Навка в интервью ТАСС.

Жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова не понимает, за что пострадала ее коллега.

«Государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу – сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу? Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения», – сказала Навка.

В ответ российские болельщики рассказали Навке, из-за чего все произошло.

«Зато решения, принятые лучшим политиком всех времен и народов 24 февраля 2022 года, оказались настолько дальновидными, что уже прошло целых полтора года, а все еще идет строго по плану», – пишут пользователи Сети.

Татьяне также напомнили, кем является ее супруг.

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