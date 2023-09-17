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В Минской области выросли редкие грибы-«кораллы»

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  • 17.09.2023, 9:02
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В Минской области выросли редкие грибы-«кораллы»

Можно ли их собирать и есть?

В Старобинском заказнике выросли редкие грибы, похожие на кораллы, — ежовик коралловидный и пикнопорус киноварно-красный. Первый даже съедобный, но собирать его все равно нельзя, потому что он входит в Красную книгу, пишет Smartpress.by.

Читатель поделился с порталом фотографиями краснокнижных грибов, которые выросли в Старобинском заказнике (Солигорский район).

Ежовик коралловидный растет с начала июля до середины сентября на пнях и валеже лиственных пород (осины, дуба, чаще березы).

Плодовое тело гриба напоминает ветку коралла, многократно-разветвленное, белоснежное. Мякоть гриба в молодом возрасте белая, потом становится слегка желтоватой. В молодом возрасте считается съедобным, но собирать его не следует, так как это редкий вид.

Пикнопорус киноварно-красный имеет яркую окраску, что следует из названия гриба. В зрелом возрасте гриб выцветает и приобретает практически охряный цвет

Этот гриб встречается редко. Плодоносит с июля по ноябрь. Произрастает на мертвых ветвях, пнях и стволах лиственных древесных пород. Пикнопорус не содержит каких-либо ядовитых веществ, однако его жесткие тонкие плодовые тела не дают причислять его к съедобным грибам.

Напомним, недавно все в том же Старобинском заказнике увидели редкую краснокнижную змею медянку.

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