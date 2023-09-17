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«Капитану ноги переломили и зарезали»

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  • 17.09.2023, 9:05
  • 13,204
«Капитану ноги переломили и зарезали»

Оккупант рассказал о бунтах в армии РФ.

Военные из армии РФ пожаловались на произвол заключенных, которых руководство армии страны-агрессора отправило на фронт. Захватчики рассказывают жуткие истории об убийствах командиров.

Об этом свидетельствует разговор оккупанта с супругой. Аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«У нас один дол*б, ну, не с нашего взвода. Короче, командиру своему ноги порезал. Мы вот не знаем сейчас, что будет. Они от нас метров 800 что ли стоят. Пропустили специально. А нас еще поставили рядом с ними. Сколько человек со взвода уходит. Еб*тые люди просто», – выдал оккупант.

Также он рассказал жене, что раньше всех заключенных отправляли в «Шторм-Z». Но сейчас, по его словам, набор закончился.

«Уже все, отказ. У нас вот тюремщики есть, они капитана зарезали, все ноги ему переломали. Это тюремщики были, последняя партия приходила. Сказали, больше не будут присылать», – добавил россиянин.

Более того, военный преступник РФ признался, что зеки переходят на сторону ВСУ.

«Зеки переходят сразу к украинцам и на их стороне стоят», – сказал он.

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