«Половина автобуса была в шоке» 5 17.09.2023, 9:36

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Доехать из Минска в Варшаву оказалось дешевле, чем из Гродно.

Читательница «Нашей Нивы», которая на днях ехала из Гродно в Варшаву, рассказала, как пассажиры автобуса, которые ехали в польскую столицу из Минска, заплатили за билеты меньше, чем те, кто ехал в Варшаву из Гродно.

Агнешка (имя изменено в целях безопасности) рассказала, что во время ожидания в очереди на границе, кто-то из пассажиров начал возмущенно обсуждать цену билетов.

«Мы ехали большим автобусом, который шел по маршруту Минск — Гродно — Варшава через Привалку. Часть пассажиров была из Минска, часть – из Гродно. В очереди как-то выяснилось, что пассажиры из Минска покупали билеты за 105 рублей, а те, кто ехал из Гродно, — за 110», — говорит читательница.

По словам женщины, многие, кто ехал из Гродно, были возмущены тем, что за проезд на меньшее расстояние они заплатили больше, чем те, кто проехал на 300 километров больше.

«Мы подумали, что, может, это какая-то ошибка, начали спрашивать у водителя, как такое возможно, но тот сказал, что вопросы цены он не регулирует».

Как выяснилось, никакой ошибки нет. На сайте atlasbus.by и сейчас можно заметить, что билеты на автобус или маршрутку в Варшаву из Минска можно купить за 105 рублей. Хотя встречаются и по 120, и даже по 140 рублей.

А вот билеты из Гродно до Варшавы в то же время стоят 110 рублей, и есть только один вариант за 100.

Самое интересное, что в том же самом автобусе, который едет из Минска через «Привалку» билеты Минск — Варшава продают по 105 рублей, а Гродно — Варшава по 110.

Номер автобуса и маршрут полностью совпадают, но цена разная, причем более длительная по времени и километражу поездка стоит на 5 рублей дешевле.

Чтобы уточнить, как такое возможно, журналисты обратились за комментарием к atlasbus. Те ответили: «Стоимость билетов определяется перевозчиком».

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