Сенаторы-республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS 3 17.09.2023, 10:06

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Для успеха контрнаступления ВСУ потребуется лишь небольшая часть американского арсенала.

Американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с требованием немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В дополнительной задержке предоставления такого вооружения они видят угрозу затягивания войны.

Соответствующее обращение было выпущено несколькими представителями Республиканской партии. Среди других его текст разместил сенатор от штата Арканзас Брайант Томас Коттон.

В документе он, а также его коллеги Роджер Уикер (от Миссисипи), Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) и Линдси Грэм (от Южной Каролины) настаивают на том, что передача Украине небольшой части ATACMS, которая есть у Вашингтона, не несет риска для собственного боевого потенциала их страны.

Украинские чиновники уже давно заявляют о необходимости ВСУ в этих ракетных системах. В письме же республиканцев отмечается, что сенатский комитет по вооруженным силам единогласно одобрил отправку Украине ракет большой дальности.

Сенаторы вспомнили недавний удар по военно-морскому порту Севастополя с использованием британского дальнобойного оружия Storm Shadow. По их словам, он продемонстрировал эффективность такого оружия на поле боя.

Поэтому, подчеркнули республиканцы, предоставление ATACMS Украине максимально увеличит вероятность успеха в ее нынешнем контрнаступлении и последующих операциях. Кроме того, ракеты также могут расширить возможности ВСУ по уничтожению российских оборонных формирований.

«Украинские военные достигли некоторых прорывов на оккупированной Россией территории. Однако, как сообщается, до окончания обычного боевого сезона осталось всего 30 дней. Крайне важно, чтобы Штаты немедленно предоставили ATACMS, чтобы Украина могла достичь жизненно важных целей до наступления зимы и лишить Россию возможности укрепить свои позиции», – говорится в обращении.

Его авторы убеждены, что США вполне способны передать такое оружие без какого-либо заметного риска для собственной боеспособности. Ведь Украина уже ослабила боевую мощь России, и ей нужна лишь небольшая часть американских запасов ATACMS. Кроме того, США имеют возможность «производить сотни ATACMS и высокоточные ударные ракеты в год», пополняя свои запасы в ближайшем будущем.

Дополнительная же задержка в предоставлении Украине такого оружия, считают республиканцы, еще больше расширит и затянет войну.

«Комитет Сената вооруженных сил единогласно одобрил поправку к Закону о полномочиях национальной обороны 2024 года, которая призывает Министерство обороны рассмотреть возможность отправления ракет большой дальности в Украину. Промедление только будет стоить большего количества жизней и продлит конфликт. Мы убедительно просим вас разрешить немедленное отправление ATACMS в Украину», – подытожили сенаторы.

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