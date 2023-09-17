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Невзоров: В Кремле пытаются засекретить информацию о реальном состоянии Кадырова

  • 17.09.2023, 10:12
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Невзоров: В Кремле пытаются засекретить информацию о реальном состоянии Кадырова

Эффект получился обратный.

Информацию о состоянии здоровья прокремлевского главы Чечни Рамзана Кадырова в Российской Федерации тщательно скрывают.

Об этом рассказал в своем видеоблоге известный публицист Александр Невзоров.

«В этой своеобразной персональной вселенной Путина растет и расширяется так называемая черная «кадыра», — заметил он, намекнув, что в нераспространении информации заинтересован персонально хозяин Кремля.

По его словам, такая настойчивая секретность приводит к тому, что в российском обществе возникают самые разные слухи.

«Абсолютно все, что связано с Кадыровым и его здоровьем, секретится все сильнее и все агрессивнее. Разумеется, это создает массу удивительных конспирологических теорий и рождает наиболее дикие фантазии населения», — отметил Невзоров.

Ранее Александр Невзоров отметил, что озвученные в медиа симптомы болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрительно напоминают те, которые были у Навального и семьи Скрипалей. В обоих случаях против жертв режима Путина применили препарат «Новичок».

Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова.

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