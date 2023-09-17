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Заезжай и живи: как выглядят «однушки» с ремонтом и мебелью до $60 тысяч в Минске

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  • 17.09.2023, 10:25
Заезжай и живи: как выглядят «однушки» с ремонтом и мебелью до $60 тысяч в Минске

Некоторые из них находятся рядом с центром города.

Журналисты realt.by подобрали пять однушек с хорошим ремонтом и мебелью. Это позволит покупателям заехать сразу же после покупки. Среди объектов есть студия в новостройке и две квартиры рядом с центром города.

Улица Тухачевского (Заводской район)

Квартира находится в пятиэтажном доме на Тухачевского, 48. Его построили в 1966 году. Однушка располагается на четвертом этаже и занимает 30,8 м², кухня — 6,5 квадратного метра.

Квартира идет с отдельной жилой комнатой. Дверь в кухню располагается в комнате. На полу лежит ламинат, в оконные проемы установлены стеклопакеты.

В совмещенном санузле есть душевая кабина. Вместе с ключами от квартиры покупателю перейдет подвал.

Рядом располагается парк, а станция метро «Партизанская» всего в 10 минутах ходьбы.

Квартира стоит 59 900 долларов. Квадратный метр - 1 945 долларов.

Улица Волгоградская (Первомайский район)

На Волгоградской, 5 продается квартира на втором этажей пятиэтажки 1963 года постройки. Общая площадь полноценной однушки - 30,5 м², кухня - 5,62 м².

В квартире выполнен современный ремонт. Она полностью меблирована и оснащена всей необходимой бытовой техникой. Пол в однушке деревянный, есть кухонный гарнитур и совмещенный санузел.

В кваритре никто не проживает.

Недалеко от дома находится станция метро «Московская».

Квартира стоит 55 тысяч долларов. Метр обойдется в 1 803 доллара.

Улица Гикало (Советский район)

На первом этаже пятиэтажки 1964 года постройки на Гикало, 14 продается квартира. Ее площадь — 30 квадратных метров, 5 из них приходятся на кухню.

В квартире сделан хороший ремонт, есть мебель и техника. Совмещенный санузел с душевой кабиной облицован плиткой. На полу в кухне также лежит плитка, в комнате и коридоре - ламинат.

Дом располагается в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Якуба Коласа».

Цена однушки - 60 тысяч долларов. Стоимость метра - 2 тысячи долларов.

Улица Брилевская (Октябрьский район)

На Брилевской, 35 продается квартира-студия. Дом в 25 этажей был построен в 2021 году. Общая площадь объекта - 29,9 м². Студия находится на 10 этаже.

В квартире сделан хороший ремонт в светлых тонах. Есть мебель и бытовая техника. Санузел облицован плиткой. Тут есть ванна и стоит стиральная машина.

Также в квартире имеется застекленная лоджия.

Дом находится в Минск Мире. В ближайшие годы тут откроют станции метро.

Стоимость квартиры 57 тысяч долларов. Метр — 1 906 долларов.

Улица Розы Люксембург (Московский район)

Трехэтажка на Розы Люксембург, 102 была возведена в 1957 году. Сталинка занимает 35,9 м², кухня 8,8 квадратного метра.

Квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой, есть встроенные шкафы. В однушке заменена электрика, выровнены стены и установлены стеклопакеты.

Тут совмещенный санузел.

Квартира стоит 53 650 долларов. Метр — 1 494 доллара.

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