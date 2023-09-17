Оккупанты показали шокирующие кадры прилета JDAM по своей базе в Светлодарске 17.09.2023, 10:31

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Первых минуты после удара «умных» авиабомб попали на видео.

Силы обороны Украины двумя бомбами JDAM поразили расположение российской армии в оккупированном Светлодарске, что в 20 км южнее Бахмута.

Кадры удара, снятые беспилотником, сначала обнародовали ВСУ. Вскоре было слито с российской стороны видео первых минут после «прилета», передает dialog.ua.

ВСУ нанесли два удара по месту расположения оккупационной армии РФ в Светлодарске. Известно, что использовались в операции управляемые авиабомбы JDAM.

Кремлевская пропаганда врет, что удар пришелся якобы по гражданской цели. Однако это не соответствует действительности. Видео с места прилета снимает российский оккупант. По его словам, он с сослуживцами находился в здании, которое попало под удар.

Он также жалуется, что из-за атаки они лишились транспортных средств. «Как нас там не засыпало? Пошли пешком. Машинки разбило», - говорит в видео военный РФ.

Также на заднем фоне слышны крики: «200-е есть? 300-е есть?» Это военная терминология, обозначающая погибших и раненых военнослужащих.

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