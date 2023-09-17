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«Ник и Майк»: Достаточно одного «умника» — и вся граница Польши с Беларусью закроется

  • 17.09.2023, 10:45
«Ник и Майк»: Достаточно одного «умника» — и вся граница Польши с Беларусью закроется

Польским властям не откажешь в чувстве юмора.

Не откажем польским властям в чувстве юмора. Граница закрывается для легкового автотранспорта с российской регистрацией 17 сентября, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С одной стороны, напомнили о предательском ударе в спину 1939 года.

А с другой, полностью изолировали Россию от Европы. Вангуем очереди на перерегистрацию авто в Беларуси, Армении и иных странах.

Держим в уме, однако, что теперь достаточно одного «умника» на авто с русскими номерами, который решит прорваться через границу, – и вся граница закроется.

Отдельно стоит отметить, что на следующей неделе президент Байден проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это тот самый регион, который еще недавно безоговорочно был в сфере интересов России. Геополитический гений «окурка» во всей красе.

И именно такое ослабление России мы имели в виду, когда говорили про шансы для Беларуси отскочить от выжившего из ума соседа. Готовьтесь сами, читайте историю (например, балтийский стран) и рассказывайте друзьям. Нам важно не упустить этот шанс.

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