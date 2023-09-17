Боец ВСУ: Россияне возле Горловки сошли с ума 2 17.09.2023, 10:51

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Поведение оккупантов не поддается логике.

Защитник Горловки Евгений Иевлев поделился информацией о не поддающихся логике поступках оккупантов.

Если противнику и нужно удержать свои позиции возле Горловки любой ценой, то для этого совершенно необязательно сознательно вызывать на себя огонь, сообщил Евгений Иевлев.

При этом россияне поступают именно так, предпринимая непредсказуемые и необъяснимые с военной точки зрения действия.

При этом украинский военнослужащий рассказал о том, что враг пытается препятствовать работе Starlink, чтобы Силы обороны Украины остались без спутникового интернета, а значит, и связи.

«За последнюю неделю противнику подвезли немного боекомплекта, потому что плотность минометных обстрелов увеличилась. Буквально вчера было несколько провокаций завязать стрелецкие бои, но это был не штурм. Они вызывали наш огонь на себя, только не понятно зачем, тем более, что наши парни дали достойный отпор. Из перехватов мы знаем об их «трехсотых», а у нас, слава Богу, без потерь», - озвучил оперативную информацию по своему наблюдению фронта Евгений Иевлев.

Также боец ВСУ раскрыл хитрость россиян, к которым они прибегли, чтобы повредить связь защитникам Горловки: «Вчера враг, наверное, где-то третий раз за период моих дежурств врубил непонятные штуки, которые сбивают нам связь именно Starlink. Это спутниковый интернет, но они сбивают GPS-сигнал и он не может понять, где находится. Конечно же, у нас есть и военная связь, но, когда нам отрубают интернет, это нам немного вредит».

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