«Прежде чем есть чудо-гриб, его надо закопать на 40 дней» 3 17.09.2023, 11:01

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Что происходит на первой осенней сельхозярмарке в Минске.

Какой гриб вылечит рак, в чем секрет хрустящего огурца и вкусного сала, где полгода живут крестьяне, продающие продукт своего тяжкого труда, а также лучше или хуже в этом году идет торговля, вам подскажут на сельхозярмарке, проходящей в Чижовке.

Раз в субботний день по Минским микрорайонам потянулись вереницы горожан с тачками и увесистыми пакетами с овощами-фруктами, значит в столице стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок.

Дешевле ли закупаться не в сетевом магазине, а на осенних ярмарочных рядах – выяснил корреспондент Tochka.by.

Без привычных музномеров и рядов РайПО

Хотя в столице страны ярмарки проходят в каждом административном районе, главной сельскохозяйственной ярмаркой осеннего Минска является та, что ежегодно размещается в Чижовке.

Раньше тут традиционно выступали почти самодеятельные музыкальные коллективы из различных частей страны, развлекая (или утомляя) покупателей, которые стягивались со всех окрестных микрорайонов.

На сей раз и «лямантующих» (кричащих – Tochka.by) динамиков было на подходе не слыхать, да и на самой ярмарке покупателей было откровенно мало. На этом удивления не закончились: привычных двух рядов с «Купавами» и МАЗами разномастных РайПО не было вовсе.

В чем причина узнать не удалось, но вот остальных продавцов было пусть и не максимально возможное количество, но все же довольно много.

Тем не менее, несколько машин с мясными деликатесами и несколько пугающими своим внешним видом «запчастями» свинок и коровок присутствовало. Ценники – в фотоподборке.

Прежде чем есть чудо-гриб, его надо закопать на 40 дней

Рядом с одним из прицепов производства МАЗа традиционно разместился Александр из Самохваловичей. Он не первый год ездит по различным районам Минской области и собирает грибы. Их продажа, в основном в соленом виде – его «хобби». Также он продает и различные соленья, причем иногда весьма неожиданного вида или комбинаций. Но на сей раз удивил странного вида гриб.

«Это яйца веселки. Этот гриб борется с раковыми клетками, выводит из организма холестерин, помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказал он.

А его мама, Галина Николаевна, рассказала и о том, что в этом году маловато грибов в лесу, но больше, чем в прошлом году, и поделилась рецептом, как готовить грибные яйца.

«Веселка – редкий гриб, на него очень сильно влияет нестабильная погода: заморозок или жара, засуха или сильный дождь, и все, нет его. Но я собираю его яйца, пока они не «раскрылись». Их надо залить водкой, чтобы они постояли, а после закопать в землю, на 40 дней. Минимум», – удивила она.

Кровь не пугает, а польско-литовские визы радуют

На соседнем ряду Иван из Ганцевичей и его жена продают широкий ассортимент со своего огорода. Торговля идет бойко – пара только и складывает купюры в барсетки. Где еще заработать жителю одного из депрессивных районов Беларуси, как не на ярмарке?

Вспомнив, что в Ганцевичах намерены построить завод по переработке человеческой крови, интересуюсь – пугает или радует местных жителей эта перспектива?

«Да, строят китайцы – на станции переливания крови. Это коммерческие дела, нас они не коснутся никак – человек 10 наймут туда, да и все. Да пусть и 50 – это для района ничто: надо, чтобы два завода запустили, и хотя бы по тысяче человек трудоустроили. Работы нету: «Пищевик» [консервный завод – Tochka.by] до недавних пор в три смены работал, закрыли», – рассказал крестьянин.

В начале века в районе проживало (точнее – числилось) 35 тысяч человек, из них трудоспособного населения – 25 тысяч. Но, как рассказывал в ту пору автору один из работников райисполкома, при количестве трудоустроенных менее 15 тысяч официальная безработица составляла 0,8% и была одной из самых низких по стране. Секрет прост – почти все мужчины от 20 до 55 лет работали на российских стройках.

«Сейчас почти все, кто потолковее, в дальнобойщики перешли. Кто в Польше, кто в Литве», – рассказал о переменах гастарбайтерского вектора с восточного на западный Иван.

Лучшая закуска под виски

Покупателей было в субботу откровенно немного – то ли не знают минчане, что ярмарочный сезон уже открылся, то ли сами картошку по дачам копают, то ли ловят последние теплые дни, отдыхая за городом.

«Не надо ничего покупать – это же первая ярмарка, а тебе вот именно сегодня надо! Будут еще – и продавцов будет больше, и цены дешевле. Не собиралась я ничего закатывать на этой неделе», – подслушал автор разговор очень пожилой пары.

Проходила она как раз мимо ценника с забавной надписью – «настоящая». А что, «антоновка» нынче бывает поддельная?

«Сейчас черте что продают. И не стесняются обманывать. Наша – настоящая», – сказала, как отрезала Ирина Михайловна из деревни Петровичи.

К прилавку женщины подошел представительный мужчина с супругой, и попробовал соленый огурец из большой пластиковой бутылки.

«Хрустящие! Как раз под вискарь. Родниковую воду использовали? – и похвалил и поинтересовался, пока продавец накладывала огурчики, по шесть рублей за кило, в пакет.

«Нет, если закручивать бутылку, закрывая под пробку, без доступа кислорода, то неважно какая вода. У нас самая простая – из водохранилища в Смолевичском районе», – не стала секретничать работающая пенсионерка, у которой, к слову, участок на 27 соток.

Мудрая «огуречница» поделилась и прочими тайнами идеальных зеленых овощей: «Во-первых, огурец должен быть свой, с огорода, а не пинский. Складываете его в бутылку, и на ведро банку соли, именно вот такую, поллитровую, «совдеповскую»».

Полгода в зеленом фургоне

Владимир из Столинского района также на ярмарке постоянный гость. По его словам, повидавший виды микроавтобус сейчас его второй дом. Именно в нем он с женой переночевал, приехав пятничным вечером в столицу.

«У меня хутор свой у деревни Бережное, земли 80 соток, я на ней работаю. Жена – медсестра в больнице. Выращиваем все подряд: огурцы, помидоры, баклажаны, капусту – чего только нету. Езжу в Минск постоянно, когда время есть – бывает раз в месяц, бывает два. На ярмарку вот каждую неделю постараюсь приезжать», – рассказал фермер.

Подобным образом ночуют многие белорусы, привозящие свой товар на минские базары и ярмарки. По их словам, пока торговля у «Чижовка-Арены» идет похуже, чем в предыдущие годы.

«Вроде и погода сегодня отличная, но пока маловато людей. Не знаю, с чем связано – может не знают, что уже открылась ярмарка?» – пожаловался Владимир.

Бывает ли сало из кенгуру?

Эльмира из деревни Здитово Березовского района расхваливала свое сало, предлагая потенциальным покупателям попробовать именно его, «настоящее», как сказано на ценнике.

Задаемся вопросом, неужели уже и сало подделывают? Бывает из кенгуру?

«Есть фермерское, а есть домашнее. Не со свинокомплекса, за свое выдаваемое. Не на комбикормах свинью растим, а на картошке, свекле, тыкве, кукурузе. Массаж делаем, выгуливаем», – рассказала Эльмира.

Но, как поделилась приезжающая уже с десяток лет на ярмарку в Чижовку женщина, только этого для вкусного домашнего соленого сала маловато будет.

«Сухой посол сала: после забоя надо ему дать сутки в холоде полежать. Потом порезать на куски: отделить спинку (без прослойки), бочок (с прослойкой), посолить и дать пару недель постоять. После этого натереть приправами – по вкусу, какие больше нравятся», – диктует рецепт жительница Березовского района.

Вот ценники первой сельскохозяйственной ярмарки осеннего сезона-2023. Можете сравнить их с магазинными:

Картофель 0,70-1,20 рубля

Лук репчатый 0,90-1,20 рубля

Лук салатный 2-4 рубля

Лук красный 2-4 рубля

Лук латук 10-12 рублей

Чеснок 7 – 12 рублей

Морковь 0,70 – 1,20 рубля

Капуста 0,80 – 1 рубля

Брокколи 3 – 4 рубля

Цветная капуста 3 – 4 рубля

Свекла 0,80 – 1,20 рубля

Перец 2 – 3 рубля

Перец жгучий 5 – 8 рублей

Баклажан 2,70 – 3,50 рубля

Кабачок 0,9 – 1,2 рубля

Огурцы 1,5 – 3,5 рубля

Помидоры 1,3 – 3 рубля

Помидоры черри 4 – 6 рублей

Яблоки 1,5 – 3 рубля

Груши 2 – 4,5 рубля

Сливы 3 – 4,5 рубля

Персики 6 – 8 рублей

Нектарины 5 – 6,5 рубля

Виноград 4 – 7,5 рубля

Арбуз 1 – 1,5 рубля

Тыква 0,8 – 1 рубль

Редька 2 рубля

Патиссон 1 рубль

Дайкон 1,5 – 3 рубля

Редиска 1,5 рубля

Фасоль 10 – 12 рублей

Пастернак (корень) 13 рублей

Цикорий (корень) 13 рублей

Кукуруза 1,9 – 2 рубля

Семечки тыквы 12 – 15 рублей

Грецкий орех 6 – 8 рублей

Клюква 8 – 10 рублей

Клубника 7,50 – 12 рублей

Малина 7 – 12 рублей

Ежевика садовая 20 рублей

Калина 8 рублей

Голубика 16 – 33 рубля

Лисички 15 – 18 рублей

Шампиньоны 7 рублей

Грибы соленые 25 – 30 рублей

Зелень 1 – 2 рубля за 100 грамм

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