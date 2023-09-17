Зрелищный момент: ВСУ уничтожают российскую ракету в небе над Одесской областью 17.09.2023, 11:10

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Работу украинской ПВО показали на видео.

Российские войска 17 сентября снова атаковали Одесщину. По вражеским ракетам отработали воины Воздушного командования «Юг».

Как украинские защитники сбивали воздушные цели над Одесской областью, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали на видео. Его опубликовал командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

«Для тех, кто не спит – утренняя боевая работа воинов воздушного командования «Юг» по рашистским крылатым ракетам! 17 сентября 2023 года. Одесщина. Любимый город может спать спокойно!» – написал Олещук.

На зрелищных кадрах видно, как силы ПВО попадают по вражеской ракете, после чего она взрывается в воздухе.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска снова атаковали Украину. Вражеские ракеты и дроны-камикадзе фиксировались над центральными, восточными и южными областями.

В частности, взрывы раздавались в Одесской области. Там оккупанты нанесли удар по агропредприятию. Предварительно обошлось без жертв.

Также россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Четыре из них попали по гражданскому предприятию, там вспыхнул пожар.

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