закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что будет, если говорить по телефону, когда он на зарядке

  • 17.09.2023, 11:24
  • 7,558
Что будет, если говорить по телефону, когда он на зарядке

Не многие об этом знают.

Подавляющее большинство пользователей смартфонов не видят ничего опасного для того, чтобы пользоваться гаджетом во время зарядки, в частности разговаривать по нему. Однако эксперты утверждают, что это связано с риском повреждения гаджета.

Издание Sante Plus опросило специалистов, которые рассказали, что может пойти не так, если разговаривать по телефону, стоящему на зарядке. Оказалось, проблема в потенциально нежелательных электрических явлениях, которые могут возникнуть при этом.

По словам специалистов, при зарядке устройство, в частности его батарея, нагревается и малейшая техническая поломка или отключение электроэнергии может привести к перегреву телефона. А перегрев ведет к повреждениям внутренних деталей гаджета. Вплоть до полного выхода его из строя.

Впрочем, совсем отказываться от использования смартфона, когда он подключен к электросети, не нужно. Вы можете отправлять текстовые сообщения, листать веб-страницы и использовать приложения. И даже совершать звонки. Но если вы почувствуете, что устройство стало нагреваться, либо прекратите его использование, либо отключите его от зарядки.

И в любом случае, как бы вы ни использовали свой смартфон, не забывайте делать паузы, чтобы дать отдохнуть рукам. А также не наклоняйте слишком сильно голову и не вытягивайте шею вперед. Так вы позаботитесь уже не об устройстве, а о себе. Подобные предосторожности помогут избежать развития травм и заболеваний, типичных для любителей гаджетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох