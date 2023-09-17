Сентябрь превосходит все ожидания: какая погода будет на следующей неделе 17.09.2023, 11:35

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Очень теплый воздух будет идти в Беларусь с юга Европы.

На следующей неделе Беларусь будет довольно жарким местом, пишет телеграм-канал @nadvorie.

С 18 по 25 сентября на большей части территории РБ температура воздуха будет выше «нормальной» на 6-10°.

Очень теплый воздух будет идти с юга Европы через наш регион. В течение недели не исключена температура +30 по юго-западу страны.

После 25 сентября поступление воздуха с юга прекратится, но все равно температурный фон будет на 1-3° выше нормы.

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