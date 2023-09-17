закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сентябрь превосходит все ожидания: какая погода будет на следующей неделе

  • 17.09.2023, 11:35
  • 2,370
Сентябрь превосходит все ожидания: какая погода будет на следующей неделе

Очень теплый воздух будет идти в Беларусь с юга Европы.

На следующей неделе Беларусь будет довольно жарким местом, пишет телеграм-канал @nadvorie.

С 18 по 25 сентября на большей части территории РБ температура воздуха будет выше «нормальной» на 6-10°.

Очень теплый воздух будет идти с юга Европы через наш регион. В течение недели не исключена температура +30 по юго-западу страны.

После 25 сентября поступление воздуха с юга прекратится, но все равно температурный фон будет на 1-3° выше нормы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох