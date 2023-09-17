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Точки поставлены

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  • Александр Невзоров
  • 17.09.2023, 11:50
  • 6,078
Точки поставлены

Россия окончательно стала царством мутантов.

Об «этом» не хотят думать «хорошие русские». Никогда «этого» не признают романтики-интеллигенты.

Но абсолютно все происходящее в России указывает на то, что в ней зародилась и торжествует новая форма жизни.

И эти существа хотят создать свое, отдельное от всего человечества царство мутантов.

Свою «территорию бреда», где каждый умственный мутант мог бы чувствовать себя весело, уютно и уверенно.

Долгие годы, их, обиженных и попрятавшихся от цивилизации, собирал Путин. Собрал - и стал богом мутантов.

Да, эти существа были, есть и будут угрозой всему человечеству. Сегодня они сплотились в страну с ядерным оружием. Они действительно одержимы обожанием зла.

Присмотритесь к этому видео.

Губернатор Приморья, явно не придуривается, а искренне считает северокорейские лагеря отличным местом. И собирается послать туда приморских школьников. Ему вдохновенно поддакивает и мутант справа.

Следует признать, что с «такой глубины» уже не выныривают. Не всплывают. Возвращение в люди нереально для России. Точки поставлены.

Александр Невзоров, t.me

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