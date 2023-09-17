Российского блогера срочно эвакуировали с «Борисов-Арены» из-за толпы белорусских школьников

Российского блогера срочно эвакуировали с «Борисов-Арены» из-за толпы белорусских школьников8
- 17.09.2023, 11:57
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Что произошло?
Российского блогера Мишу Литвина под охраной вывели с поля «Борисов-Арены» после того, как на газон выбежали сотни школьников, пишет «Типичный Борисов Беларусь».
На ютуб-канал Литвина подписано 11 миллионов аккаунтов, на Instagram — 15 миллионов.
@0000000000000000001n Что это было?🤔 Зачем?) #литвин#амкалсахалинец#амкал#сахалинец#борисов #футбол ♬ оригинальный звук - Nikita🤪✌️
Вчера на «Борисов-Арене» прошел матч группового этапа медиалиги — так называется футбольный турнир, в котором участвуют бывшие футболисты, блогеры и селебрити. В этом турнире нет белорусских команд, но матч двух российских команд состоялся в Борисове. На игру пришло в несколько раз больше человек, чем ходит на местный БАТЭ.