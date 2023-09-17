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Военный эксперт: У ВСУ появился шанс ускорить освобождение Токмака

  • 17.09.2023, 12:07
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Военный эксперт: У ВСУ появился шанс ускорить освобождение Токмака

Украинская армия может совершить блестящий фланговый маневр.

Вооруженные силы Украины могут ускорить свое наступление в направлении Токмака в Запорожской области. Сейчас оккупанты удерживают оборону на участке Новопрокоповка – Вербовое – Камышоватое, используя подразделения, которые были переброшены с Востока. После нейтрализации или ослабления этих подразделений захватчики не смогут обороняться.

Такое мнение «24 каналу» озвучил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, речь идет о подразделениях 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые сейчас укрепляют фланги, а также 7-й десантно-штурмовой дивизии. Если эти подразделения будут обескровлены, то россияне не смогут обороняться. Поэтому ВСУ могут освободить Новопрокоповку и Вербовое, продвинуться на Камышоватое.

«От Новопрокоповки – выход на Ильченково, на которое, кстати, с севера уже давят Силы обороны. А за Новопрокоповкой и Ильченковым только Сладкая Балка отделяет по трассе 0408 нас от Токмака. Следовательно, ускорение продвижения будет», - подчеркнул эксперт.

В то же время политический обозреватель отметил, что пока неизвестно, когда это произойдет.

«Очевидно, что после истощения подразделений, переброшенных с Востока, у захватчиков не будет возможности переместить новые ресурсы, чтобы противодействовать наступлению ВСУ», - добавил он.

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