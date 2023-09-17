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Россияне украли известный украинский сериал и эпично опозорились

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  • 17.09.2023, 12:10
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Россияне украли известный украинский сериал и эпично опозорились

Их засмеяли за нелепый перевод и постеры.

На российских пиратских сайтах появились украденные серии популярного украинского сериала «Спіймати Кайдаша». На это обратил внимание актер Григорий Бакланов, сыгравший в сериале Лаврина, передает УНИАН.

На своей странице в Instagram он опубликовал отфотошопленные постеры, которые россияне разместили на своих сайтах. Бакланов заметил, что они взяли абсолютно другие фотографии и «прилепили» на них лица украинских актеров.

Кроме того, россияне перевели сериал на русский язык. Более того, в комментариях жители страны-агрессора жаловались, что им не хватает диалогов на русском языке. Они, вероятно, забыли, что это сериал украинского производства.

«Знали, что русские переозвучили Кайдашев и смотрят на пиратских платформах?» - поинтересовался Бакланов.

На данный инцидент отреагировала и другая актриса, снявшаяся в сериале «Спіймати Кайдаша», Антонина Хижняк. Она заметно разозлилась на россиян у себя в инста-сториз.

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