Как сейчас выглядит бывший футболист брестского «Динамо» Артем Милевский: болельщики бьют тревогу 3 17.09.2023, 12:20

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Появилось видео, на котором он подписывает футболку на благотворительный аукцион.

В соцсетях бывшего игрока киевского и брестского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского появилось видео, на котором он подписывает футболку на благотворительный аукцион. В комментариях обсуждали не лот, а внешний вид футболиста.

Как заметила «Трибуна», на видео 38-летний Милевский, запинаясь, произнес всего пару слов и действительно выглядел не наилучшим образом.

Когда он подписывал футболку, то казалось, что он за нее держится.

Комментаторы волнуются за состояние спортсмена и предлагают помощь. У этих сообщений сотни лайков, сам Милевский на них никак не отреагировал.

О состоянии Артема Милевского говорят давно. В начале этого года украинский журналист Сергей Болотников рассказывал: «Я так понимаю, что Милевского очень психологически подбила война. Он ничего не хочет. Мне кажется, у него профессиональная депрессия. Он не может себя реализовать в нынешних условиях».

В том же ключе высказывался спортивный комментатор Роман Бебех: «Я с Милевским разговаривал — на него сильно повлияла война, когда он увидел, как бомбят, как умирают люди. Он не хочет снимать контент, считает, что [сейчас] это не важно. Он только отходил от завершения карьеры, началась война — и это еще больше его затянуло в депрессивное состояние. На него влияет все: что прилетает из его родной страны, что родители не понимают». Похоже, ситуацию Артем топит в алкоголе — в не самом привлекательном виде уже попадал в несколько локальных конфликтов.

Артем Милевский родился в Минске, но в юношеском возрасте переехал в Киев и заявил о желании играть за Украину. Это вызвало большой скандал и неоднозначную репутацию в футбольных кругах. Четырехкратный чемпион Украины, участник чемпионата мира по футболу. В конце карьеры вернулся в Беларусь, где в составе брестского «Динамо» выиграл чемпионат и кубок страны.

Считался большим талантом, который не смог реализовать. Участник многочисленных скандалов. Сейчас футболист продает рекламу в соцсетях.

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