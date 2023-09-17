В Перу раскрыли правду о представленных в парламенте Мексики «инопланетянах» 17.09.2023, 12:38

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И требуют вернуть их на родину.

Представленные уфологом Хайме Мауссаном на этой неделе в парламенте Мексики якобы тела пришельцев, найденные в одной из шахт Перу, на самом деле имеют земное происхождение.

Нет ни одного перуанской научной организации, которая бы идентифицировала эти мумии как нечеловеческие.

Соответствующее заявление сделала министр культуры Перу Лесли Уртеага, передает Reuters.

По словам чиновницы, продемонстрированные в мексиканском парламенте предметы относятся к доиспанской эпохе.

В правительстве Перу не понимают, как они оказались за пределами страны, и требуют вернуть мумии на родину.

По факту произошедшего Министерством культуры Перу инициировано уголовное дело.

В материале говорится, что слушания по НЛО в Конгрессе Мексики, на которых были представлены упомянутые экземпляры, столкнулись с резкой международной реакцией.

«Кадры со слушаний в Конгрессе, первых в своем роде в Мексике, вызвали международное любопытство, а также серьезное презрение», - сказано в статье и отмечается, что Мауссан и ранее выступал со спорными утверждениями.

Журналисты приводят слова бывшего пилота ВМС США Райна Грейвса, который также присутствовал на слушаниях, чтобы поделиться своим опытом.

Он назвал презентацию Мауссана «необоснованным трюком» и добавил, что демонстрация стала большим шагом назад в этом вопросе.

Сам Мауссан заявил, что критики так и не предоставили доказательств, опровергающих его утверждения.

Между тем экс-руководитель факультета астрофизики Принстонского университета Дэвид Спергел сообщил, что не знает природы происхождения продемонстрированных экземпляров, и призвал к прозрачности.

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