В Мариуполе загадочно умерла большая группа оккупантов вместе с офицерами 8 17.09.2023, 12:43

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Что «косит» армию РФ?

Во временно оккупированном Мариуполе при странных обстоятельствах умерли 11 российских военных, в том числе двое офицеров. Их сослуживцы допустили, что тех могли отравить.

Странные смерти произошли в течении нескольких недель. На это указал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, публикуя скриншот новости пропагандистов.

Там ссылаются на подтверждение информации в генштабе ВС РФ и так называемом МВД «ДНР». По их данным, все военные, которым было от 23 до 42 лет, «умерли от внезапной остановки сердца». В то же время вскрытия якобы показали, что проблемы с сердцем были лишь у трех из них.

Оккупанты утверждают, что это не первый случай «загадочных смертей» российских военнослужащих в Мариуполе, поэтому местная «полиция» подозревает, что всех 11 могли отравить диверсанты или простые жители, которые ожидают прихода в город украинских сил.

«Есть яды, которые останавливают сердце, а затем их следы нельзя обнаружить в организме. Возможно, здесь такая же ситуация. Идет расследование, версия проверяется», – процитировали в пропагандистском ресурсе мариупольского «правоохранителя».

Тот также призвал оккупантов в городе быть осторожнее – не употреблять алкоголь и не есть «в непроверенных местах».

В Мариуполе загадочно умерли 11 оrкупантов: пропагандисты подозревают, что тех отравили

«+11 хороших русских. Загадочные болезни (нет) продолжают сокращать численность оккупантов. Казалось, при чем бы здесь», – прокомментировал смерти захватчиков Андрющенко.

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