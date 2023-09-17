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«Протащило на боку метров 10, куча искр»

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  • 17.09.2023, 12:49
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«Протащило на боку метров 10, куча искр»

Минчанин опрокинул каршеринговый Volkswagen.

«Около 4 утра по улице Руссиянова автомобиль каршеринга Hello въехал по ходу движения в правую заднюю арку белой Skoda и перевернулся на бок, — сообщил пользователь форума Onlíner, зарегистрированный под ником DevilBoy. — Машину протащило на боку метров 10. Куча искр. Судя по внешнему виду и поведению, водитель был в неадекватном состоянии». Информацию подтвердили в ГАИ: и про факт ДТП, и про состояние автомобилиста.

«Накануне ночью на улице Руссиянова столкнулись Skoda и каршеринговый Volkswagen, — таковы предварительные данные от инспекторов. — От удара последний опрокинулся на бок. Водитель каршеринга оказался нетрезв. По результатам освидетельствования в его организме обнаружено 0,8 промилле».

Сообщается, что водителя задержали, а автомобиль поместили на охраняемую стоянку.

Последствия для задержанного могут быть весьма серьезными. Ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрена ч. 2 ст. 18.15 КоАП (при показаниях выше 0,8 промилле) — 200 б. в. (7400 рублей) с лишением прав на 5 лет. Кроме того, штрафные санкции последуют от каршеринговой компании: по пункту 7.2.6.2 договора присоединения (за ДТП в нетрезвом виде) — штраф в 204 б. в. (7548 рублей), а также возмещение ущерба, причиненного автомобилю, в полном объеме.

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