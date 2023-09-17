Забил камнем: в России «вагнеровец» расправился с товарищем по ЧВК из-за кредита 3 17.09.2023, 13:09

Инцидент произошел в Уфе.

В России резко ухудшилась криминогенная обстановка из-за путинской «спецоперации» В Уфе зек, завербованный ЧВК «Вагнер», совершил убийство. Его жертвой стал также «вагнеровец». О происшествии рассказали российские СМИ, передает Диалог.UA.

Согласно версии следствия, боевик ЧВК «Вагнер», узнав, что его «сослуживец» получил автомобильный кредит в 1,2 млн рублей, захотел завладеть этими деньгами, чтобы расплатиться с долгами. Он забил «вагнеровца» камнем, после чего спрятал труп в лесу.

Однако насладиться деньгами было не суждено. Российский наемник в итоге сдался полиции, написав явку с повинной.

Он просил у суда домашнего ареста в качестве меры пресечения, однако получил отказ - на время следствия его поместили в СИЗО на 2 месяца.

У арестованного «вагнеровца» оказалось богатое криминальное прошлое.

Когда началась война против Украины, он отсиживал в колонии строгого режима 8-летний тюремный срок за разбой.

Более того, в 2020-м ему сверху накинули еще 3 года тюрьмы за избиение сокамерника. Благодаря войне уголовник был завербован в ЧВК «Вагнер» и получил помилование.

Отметим, что, согласно данным российских правозащитников, «Вагнер» с осени 2022 года завербовал в свои ряды свыше 50 тысяч российских заключенных. Их российское командование безжалостно использовало в мясных штурмах в Украине, в связи с чем большая часть была ликвидирована. Однако немалое количество зеков вернулись домой в Россию, и многие из них продолжили заниматься криминалом.

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