В России сообщили о смерти Кадырова

В России сообщили о смерти Кадырова8
- 17.09.2023, 13:29
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На фоне сообщений украинской разведки о тяжелой болезни и пребывании в коме главы Чечни Рамзана Кадырова российские телеграм-каналы сообщили сегодня о его смерти.
На это обратил внимание украинский телеграм-канал «Крымский ветер».
«По неподтвержденным данным, распространяемым отдельными российскими пропагандистами, Кадыров этой ночью всё», — говорится в сообщении.
«Сегодня ряд СМИ опубликовали новости о смерти главы Чечни», — отмечает российский телеграм-канал «Астра».
Несколько позже чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев также сообщил о смерти Кадырова.
Ранее в российских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кадыров находится в коме в ЦКБ управделами Путина в Москве.