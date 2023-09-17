Лавров устроил истерику из-за военной мощи США 21 17.09.2023, 13:51

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Министра иностранных дел РФ напугало американское оружие.

В России снова заявили, что «воюют в Украине с Соединенными Штатами Америки». При этом американцы якобы пытаются нанести стратегическое поражение РФ «руками украинцев».

Об этом в комментарии пропагандистам заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также выдал, что США «управляют этой войной», передает obozrevatel.com.

Комментируя активно продолжающееся в США обсуждение возможных поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, Лавров так разволновался, что позабыл, что Россия в Украине ведет «специальную военную операцию». Он назвал агрессию РФ против соседнего государства «войной», за что в России легко можно попасть под статью о «дискредитации российской армии».

При этом, по мнению Лаврова, развязанной Кремлем агрессивной войной против Украины управляет не Москва, а Вашингтон.

«А происходит то, что Украину подготовили для того, чтобы... Долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну», – заявил Лавров.

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