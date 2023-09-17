Эксперт: Суровикин повторяет путь Пригожина 1 17.09.2023, 14:05

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«Ссылка» в Алжир была неслучайной.

Российский генерал Сергей Суровикин, недавно освобожденный из СИЗО, по информации западных СМИ, возглавил российскую делегацию от Министерства обороны и посетил Алжир.

После получения новой должности при вражеском министерстве обороны Суровикин начал возобновлять свою публичную деятельность. В частности, об этом свидетельствует его новая поездка. Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционер, блогер и юрист Марк Фейгин.

Учитывая, как долго Суровикин не появлялся на публике, бытовало мнение, что закончит он, как Евгений Пригожин. Однако ему дали новую должность и отправили в Африку.

В то же время, не стоит забывать, что еще два месяца после мятежа Евгений Пригожин не просто был заперт в Беларуси, а вернулся в Санкт-Петербург, встречался с президентом ЮАР и даже делал несколько публичных заявлений. Напоследок перед смертью он в камуфляже показался в Африке.

«Я бы сказал, что еще не вечер, подождите. Все же Суровикин – это не ровная фигура Пригожина, потому что его не обвиняли в нелояльности Путину. Но он «пилил» деньги минобороны вместе с Пригожиным и Мизинцевым. За это наказывают? Ну вот в Алжир отправляют, например», – отметил Марк Фейгин.

Пока сложно сказать наверняка, ликвидируют ли Суровикина или нет. Сейчас можно точно сказать, что его существенно снизили – от командующего Военно-Космическими Силами и ранее командующего так называемой «СВО» до сомнительной должности при Минобороны и поездок в Алжир.

«Это не масштаб для генерала-полковника Суровикина, да. Но выльется ли это в его ликвидацию – невозможно спрогнозировать пока», – подчеркнул юрист.

В конце концов Суровикин не раз бывал в плохом положении, даже отсидел после Путча в Москве в 1993 году.

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