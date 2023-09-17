закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Суровикин повторяет путь Пригожина

1
  • 17.09.2023, 14:05
  • 3,572
Эксперт: Суровикин повторяет путь Пригожина

«Ссылка» в Алжир была неслучайной.

Российский генерал Сергей Суровикин, недавно освобожденный из СИЗО, по информации западных СМИ, возглавил российскую делегацию от Министерства обороны и посетил Алжир.

После получения новой должности при вражеском министерстве обороны Суровикин начал возобновлять свою публичную деятельность. В частности, об этом свидетельствует его новая поездка. Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционер, блогер и юрист Марк Фейгин.

Учитывая, как долго Суровикин не появлялся на публике, бытовало мнение, что закончит он, как Евгений Пригожин. Однако ему дали новую должность и отправили в Африку.

В то же время, не стоит забывать, что еще два месяца после мятежа Евгений Пригожин не просто был заперт в Беларуси, а вернулся в Санкт-Петербург, встречался с президентом ЮАР и даже делал несколько публичных заявлений. Напоследок перед смертью он в камуфляже показался в Африке.

«Я бы сказал, что еще не вечер, подождите. Все же Суровикин – это не ровная фигура Пригожина, потому что его не обвиняли в нелояльности Путину. Но он «пилил» деньги минобороны вместе с Пригожиным и Мизинцевым. За это наказывают? Ну вот в Алжир отправляют, например», – отметил Марк Фейгин.

Пока сложно сказать наверняка, ликвидируют ли Суровикина или нет. Сейчас можно точно сказать, что его существенно снизили – от командующего Военно-Космическими Силами и ранее командующего так называемой «СВО» до сомнительной должности при Минобороны и поездок в Алжир.

«Это не масштаб для генерала-полковника Суровикина, да. Но выльется ли это в его ликвидацию – невозможно спрогнозировать пока», – подчеркнул юрист.

В конце концов Суровикин не раз бывал в плохом положении, даже отсидел после Путча в Москве в 1993 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох