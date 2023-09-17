«Для уверенности «подрисовал» себе еще годик в резюме» 2 17.09.2023, 14:15

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Как белорусские айтишники «обманывают систему», чтобы найти работу.

В разгар кризиса джуны (и не только) выживают как могут. Сайту devby.io написал читатель: он «видит, как сокурсники рисуют в профилях в линкедине +1 год, а то и больше», чтобы найти работу.

А какие последствия? Издание разбиралось в этом вместе с читателями и рекрутерами.

Комьюнити обсуждает проблему

В линкедине много постов на эту тему. Известный блогер, QA-инженер Артем Русов пишет, что за деньги некоторые не только могут научить, как накрутить год-другой, но и «нарисуют» стажировку в (вероятно, несуществующей) компании.

Хотя, если есть актерские задатки, можно и без этого обойтись, добавляет Русов:

— За последние несколько лет на YouTube появилось большое количество mock-interview, посмотрев которые, при должной актерской игре и умении приукрашивать, можно выдать чужой опыт за свой.

Вот мнение одного из пользователей линкедина: врут многие, проблема не в накрутке, а в том, что кто-то не может потом соответствовать «нарисованному» опыту.

— Я вижу строгие предостережения от эйчаров: «Не врите в резюме, ведь рекрутер все равно выяснит, что вы это сделали».

И смеюсь таким штукам в лицо, потому что у меня уйма знакомых, которые, приукрасив свои скиллы, смогли «вывезти» это на собесе — и сейчас с кайфом работают. Нет у них вообще никаких проблем.

Наверное, есть разница между «соврать» и «приукрасить», но каждый сам выбирает. Кажется, что просто важно все с умом делать. Ну и плюс рынок действительно тяжелый, и тому же джуну, который только вышел после универа или курсов, очень сложно на честных щах вкатиться хоть куда-то, где платят хоть что-то.

А вот история от QA-инженера, которая иногда менторит молодежь:

— Как-то занималась с девочкой (иногда репетиторствую), она живет в Америке, ходила на какие-то курсы. Говорит: у меня завтра собес — очень зовут, расскажи мне все.

Показала свое резюме — а там прямо сеньор QA: 5+ лет опыта (Карл!), плюс образование профильное. Говорит, их этому на курсах научили.

И, похоже, только этому, потому что девочка спрашивала у меня, что такое фронт и бэк. Сказала, что в банке работала менеджером: «я умная — разберусь. Вот вопросы в нетворке ходят, это и есть бэк?»

Резюме я себе на память оставила: девочка в него даже имени не добавила, ведь главное — бешеный опыт.

Читатели devby.io тоже признаются: накручивали. Нам рассказали о трех кейсах.

«Для уверенности «подрисовал» себе еще годик в резюме. По скилам соответствовал»

— Я — дизайнер, обучался самостоятельно всему, и довольно-таки быстро. Начинал с фриланса, потому что в компаниях с нулевыми знаниями и опытом я не был никому нужен. А спустя 6 месяцев нашел полноценную работу — в продуктовой компании.

Когда уволился оттуда, у меня был почти год опыта, я тянул на уверенного миддла. Но для уверенности все же «подрисовал» себе еще годик в резюме. По скилам указанному соответствовал.

Что в итоге: меня ни разу не «раскрыли». Сейчас мой уровень — сеньор, уже как года 1,5. И это не моя субъективная оценка, а компаний, в которых я успешно проходил собеседования.

«Опыта работы в команде не было, только личные тренировочные проекты»

— Я был сеньор-QA, хотел перейти в автоматизацию. Опыта работы в команде у меня не было, только личные тренировочные проекты. Когда искал работу, указал в резюме, что на предыдущем проекте занимался автоматизацией, приплюсовал себе 2 года — и мне повезло, нашел работу.

Сложностей на проекте у меня не было. Потом я сменил компанию, а перед этим «накинул» себе еще пару лет в автоматизации. И снова удача! Проблем на проекте не возникало.

«В новый проект надо вникать: разделить собственно обучение и изучение проектных нюансов невозможно»

— Мне кажется, многие накручивают опыт в начале карьеры: и я такая, и мои знакомые. Иначе не преодолеть требование «ищем с опытом».

Я — технический писатель, первые проекты получала онлайн в системе oDesk. Вот там себя и «приукрашивала». Как это было: видишь проект — подаешь заявку, указываешь, что все знаешь, а потом ночами и по выходным разбираешься.

Да, конечно, поначалу ты чувствуешь стыд и вину за то, что солгала, и ощущаешь свою неполноценность — но спустя годы скажу, что все было не зря, это ложь во благо.

Все равно в новый проект надо вникать, поэтому разделить собственно обучение и изучение проектных нюансов невозможно. Плюс годы идут — постоянно появляется что-то новое, и ты всегда учишь с нуля.

Но да, в резюме я давно не вру. Все мои достоинства — настоящие.

Что говорят рекрутеры: «не нужно смотреть на опыт — надо проверять навыки»

Мы обратились к рекрутерам и специалистам компаний с вопросом, как они определяют, что опыт «подрисовали», — и какие санкции применяют к «накрутчикам».

Одна известная hr-консультант (она хотела бы сохранить анонимность) ответила коротко: не нужно смотреть на опыт — надо обязательно проверять навыки.

«Указывают в качестве места работы крупные компании, потому что в них легко «затеряться»

Основательница международной рекрутинговой компании Lucky Hunter Татьяна Мельничук заметила: кандидаты с накрученным опытом сейчас — не редкость.

— Неопытные специалисты часто указывают в качестве места работы крупные компании, потому что в них легко «затеряться». И таких случаев — все больше.

Отсеять таких кандидатов сложно, но это и не нужно, потому что обман в 99% случаев вскроется если не до, то с началом сотрудничества.

Приведу пример из практики: как-то мы нашли senior-специалиста, провели интервью и передали резюме менеджеру. И вдруг оказалось, что на проекте, который указал кандидат, работал ранее и тот самый менеджер — и он помнит, что такого сотрудника в тот период на проекте не числилось. Кандидата уличили в обмане, он потерял возможность трудоустройства и репутацию.

Случаев, когда бы обман вскрылся уже постфактум, в нашей практике не было — в большинстве случаев компания очень внимательно проверяет информацию в резюме на достоверность.

Внутренняя служба безопасности также проводит проверку, поэтому скрыть обман очень затруднительно — до стадии трудоустройства «накрутчики» обычно не доходят.

ИТ-сообщество очень узкое, поэтому такие кейсы быстро разлетаются по индустрии сами собой, и тех, кто был пойман на обмане при трудоустройстве, знает по имени большинство работодателей.

Поэтому обманывать и дописывать +1-2 года в резюме не советую. Горящие глаза, пет-проекты, мотивированность и готовность посвящать себя полностью новой работе — явно более выигрышные качества, чем нарисованный опыт.

«Разбирать, что в ответах кандидата критично, а с чем мы сможем смириться»

HR-менеджер IDF Technology Мария Голикова на наш вопрос ответила, что универсального способа распознать накрутку не существует.

— Я перед общением с кандидатом внимательно читаю резюме, понимая, что первые этапы волнительны для него. И, если он действительно соврал в CV, это можно будет легко проверить. Обычно соискатели начинают путаться в незначительных мелочах, когда копаешь глубже в стек и даты проекта.

А может и не надо отсеивать — Мария рекомендует «ориентироваться на ценности компании», и разбирать, «что в ответах кандидата критично, а с чем мы сможем смириться».

— Например, бывает, в резюме у кандидата указано, что на последнем месте он работает «по настоящее время», хотя на самом деле уволился 8 месяцев назад. В совокупности коммерческого опыта получается меньше, что мы не можем не учесть.

Также соискатели могут «привирать» в знаниях технологий. Но, так как при поиске специалиста нам важен опыт именно в той или иной технологии, этот момент вскроется на техническом этапе, и кандидат получит отказ.

Если обман выясняется, мы просто отказываем кандидату. «Черные списки» при этом не ведем и стремимся оценить человека с профессиональной точки зрения, даже если он забыл обновить резюме. К тому же, если кандидат умеет признавать ошибки и стремится их исправить, мы не ставим крест на нем. Возможно, внесем его в кадровый резерв и свяжемся позже.

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