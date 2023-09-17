В Минске впервые прошла свадьба на моноколесах 2 17.09.2023, 14:35

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Фото: onliner.by

Необычное бракосочетание показали на фото.

Минчане Оксана и Сергей вчера официально стали мужем и женой. Свадьбу они решили устроить непростую, а с огоньком. Над идеями долго думать не пришлось — оба вместе занимались в школе езды на моноколесах. Члены сообщества моноколесников, можно сказать, стали свидетелями развития их отношений. Потому из ЗАГСа молодожены выехали не на черных «Мерсах», а именно на этом средстве персональной мобильности, пишет onliner.by.

«Среди моих учеников образовалась прекрасная пара — Оксана и Сергей, которые зачастую передвигаются на моноколесах вместе, — рассказал инструктор по обучению езде на этом СПМ Игорь Сущенко, а заодно и организатор необычного действа на свадьбе. — В день, когда эта пара захотела узаконить свои отношения в ЗАГСе, наше сообщество решило поддержать их — встретить у дворца бракосочетания и провести по велодорожке до праздничного стола».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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