Скоропостижный уход «пехотинца Путина» Телеграм-канал «Запретное мнение»

17.09.2023, 14:51

8,356

Что будет с ситуацией на Кавказе после Кадырова?

Появляется все больше информации о том, что Кадыров уже несколько дней находится в критическом состоянии и впал в кому.

Глава Чеченской республики был доставлен на самолете в Москву, но столичные медики не помогли, поэтому дальше его планируется перевезти на лечение за границу, вероятнее всего, в ОАЭ.

Слухи о болезни Кадырова начали активно распространятся еще несколько месяцев назад. Анонимные источники из близкого окружения подтвердили, что у него очень серьезные проблемы с почками.

По информации же начальника украинской разведки Кирилла Буданова, помимо проблем со здоровьем, у Кадырова также появилась наркотическая зависимость:

«У Кадырова проблемы со здоровьем, плюс проблемы с чрезмерным потреблением наркотических средств, которые он сначала был вынужден употреблять как допинг, затем как обезболивающее, а дальше уже пошла проблема».

Региональные СМИ, находящиеся в подчинении чеченского Падишаха сегодня утром попытались опровергнуть данную информацию, выложив якобы свежее видео с «живым и здоровым Кадыровым», но выглядит оно как плохо склеенная нарезка из архивных записей.

Скоропостижный уход «путинского пехотинца» способен резко накалить ситуацию на Кавказе и привести к новой кровавой войне за контроль над его наследием.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».