В «тайной» двухэтажке в центре Минска продается большая квартира по удивительной цене

В «тайной» двухэтажке в центре Минска продается большая квартира по удивительной цене5
- 17.09.2023, 14:58
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Сколько просят за жилье?
Неделю назад СМИ писали о желтой двухэтажке как в Осмоловке, но спрятанной за Романовской Слободой. Так вот, оказывается, их там две. И во второй недавно выставили на продажу квартиру за 350 тысяч долларов, сообщает realt.by.
Послевоенные желтые двухэтажные домики можно встретить не только в Осмоловке, но и в других частях Минска. Где-то они более заметны, где-то — почти не заметны вообще. Этот дом — как раз из незаметных. Он находится во дворе между Романовской Слободой и улицей Короля.
Адрес — Короля, 14. Вот этот дом на карте:
Этот кирпичный дом построили в 1947 году. А недавно тут на продажу выставили четырехкомнатную квартиру на втором этаже площадью 86,6 квадратов. У нее вот такая планировка:
Потолки — 2,97 метра. В окнах — немецкие стеклопакеты Kaleva.
В квартире сделан ремонт. В объявлении пишут, что он качественный. Но видно, что он не новый.
Вот так выглядят жилые комнаты:
На полу в жилых комнатах и в кухне — доска, в ванной и туалете — плитка под ламинат с системой подогрева.
Что касается кухни, то там есть электрический духовой шкаф и современная газовая плита. Плюс большая посудомоечная машина Electrolux, а также фильтр для очистки воды.
На случай отключения горячей воды в квартире есть газовый нагреватель Ariston.
Санузел раздельный, балкон есть.
За эту квартиру просят немало — 350 тысяч долларов. Метр выходит по 4042 доллара.