В «тайной» двухэтажке в центре Минска продается большая квартира по удивительной цене 5 17.09.2023, 14:58

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Сколько просят за жилье?

Неделю назад СМИ писали о желтой двухэтажке как в Осмоловке, но спрятанной за Романовской Слободой. Так вот, оказывается, их там две. И во второй недавно выставили на продажу квартиру за 350 тысяч долларов, сообщает realt.by.

Послевоенные желтые двухэтажные домики можно встретить не только в Осмоловке, но и в других частях Минска. Где-то они более заметны, где-то — почти не заметны вообще. Этот дом — как раз из незаметных. Он находится во дворе между Романовской Слободой и улицей Короля.

Адрес — Короля, 14. Вот этот дом на карте:

Этот кирпичный дом построили в 1947 году. А недавно тут на продажу выставили четырехкомнатную квартиру на втором этаже площадью 86,6 квадратов. У нее вот такая планировка:

Потолки — 2,97 метра. В окнах — немецкие стеклопакеты Kaleva.

В квартире сделан ремонт. В объявлении пишут, что он качественный. Но видно, что он не новый.

Вот так выглядят жилые комнаты:

На полу в жилых комнатах и в кухне — доска, в ванной и туалете — плитка под ламинат с системой подогрева.

Что касается кухни, то там есть электрический духовой шкаф и современная газовая плита. Плюс большая посудомоечная машина Electrolux, а также фильтр для очистки воды.

На случай отключения горячей воды в квартире есть газовый нагреватель Ariston.

Санузел раздельный, балкон есть.

За эту квартиру просят немало — 350 тысяч долларов. Метр выходит по 4042 доллара.

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