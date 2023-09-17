Шойгу изошел на самую дикую и неприличную лесть 2 Александр Невзоров

17.09.2023, 15:05

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Теперь русским солдатам на фронт отправят иконки с Ыном.

Русские гастроли Ким Чен Ына завершились «Спящей красавицей» и многострадальным моржом Мишей в Приморском океанариуме. Мишу, разумеется показывали издалека.

Дело в том, что на любых показухах, у любого президента морж Миша сразу просит политическое убежище.

Просил он его и у корейского диктатора.

Ын не понял Мишиных отчаянных жестов и глупо прохихикал все «представление».

Миша - реальный мученик и герой всех адских скандалов Приморского океанариума.

Сперва Мише выломали бивни. Потом избивали. Затем уронили в сухой бассейн с огромной высоты, а после довели до хронической диареи и припадков. Мишин рот - кровавая язва.

Все это общеизвестно, так как возбуждались уголовные дела, делались десятки репортажей ТВ.

Приморский океанариум до сих пор держит первое место по замору морских млекопитающих, антисанитарии, ядовитой воде, смертям скатов, дельфинов и белух.

Со «Спящей красавицей» все было полегче. Отъелозив первый акт, Ын внезапно проявил благоразумие и свалил из театра.

Вероятно, смотр-конкурс девственниц толстяк представлял себе иначе. Наметанным глазом определив их отсутствие в труппе, Ын потерял интерес к злодействам феи Каробоссы и прочим загогогулинам сюжета.

Шойгу изошел на самую дикую, избыточную и, даже по северокорейским меркам, неприличную лесть. Он напоследок сообщил Ыне, что «ваш визит вдохновил российскую армию и народ на достижение целей спецоперации».

Теперь, вероятно, вместо иконок-Чебурашек оркам на фронт направят вдохновляющие портреты пухлого любителя фуагра.

Впрочем….

Поскольку истинная цель спецоперации - паническое бегство русских, их полный разгром и распад России, то Ыня на эту роль вполне подходит. Как, впрочем, и сам Шойгу.

Александр Невзоров, t.me

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