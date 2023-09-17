В Гомеле нашли девочку, которая ничего не может рассказать о себе 17.09.2023, 15:24

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Ребенка обнаружили в Новобелицком районе.

В Новобелицком районе Гомеля 16 сентября была найдена девочка, которая ничего не может рассказать о себе.

«Очень нужна ваша помощь по установлению личности несовершеннолетней», – говорится в сообщении телеграм-канала «Территория сотрудничества», что занимается защитой прав ребенка.

Девочка даже не может назвать фамилию и место жительства.

Тех, кто имеет информацию о ребенке и ее семье, просят срочно обратиться на линию 102 или анонимно написать в чат-бот канала.

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