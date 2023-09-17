ВСУ показали разгром россиян из засады в Андреевке 3 17.09.2023, 15:28

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Видео с беспилотника 3-й отдельной штурмовой бригады.

Силы обороны Украины во время освобождения села Андреевка под Бахмутом продемонстрировали свою смекалку и ловкость, устраивая врагу засады. Во время одной из таких двух захватчиков ликвидировали на расстоянии нескольких метров.

Обезвреживание оккупантов совершили воины 3-й отдельной штурмовой бригады. Эти кадры попали на камеру беспилотника.

«Расстрел и ликвидация оккупантов в Андреевке. Эпизод из засады на оккупантов», – говорится в подписи к ролику.

По словам военных, российские захватчики попали в поле зрения дрона и стрелков бригады, когда пытались сменить позицию.

На кадрах видно, как двое оккупантов с оружием перебегают между руинами, а затем падают под стрелковым обстрелом. Один из них успел отползти от раненого товарища, но в итоге оба пополнили ряды мертвых захватчиков.

«Оккупанты доказали, что они «русские» и превратились в «200-х» усилиями штурмовиков со взвода «МИРОН». Работа 2-й роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр», – добавили в бригаде.

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