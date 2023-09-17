Россияне «хорошо получили по зубам» на Купянском направлении 1 17.09.2023, 15:53

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Силы обороны Украины дали достойный отпор врагу.

Наступление оккупантов на Купянском направлении фронта замедлилось, пишет «Обозреватель». Вероятно, российские захватчики перегруппировываются после того, как изрядно получили «по зубам» от Вооруженных сил Украины.

Об этом 17 сентября рассказал руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, Силы обороны Украины дали достойный отпор врагу, в частности, вблизи Новоегоровки Сватовского района Луганщины.

«Прежде всего, это связано с тем, что они (оккупанты. – Ред.) хорошо по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений. Они перегруппируются после получения на орехи от ВСУ», – сказал Евлаш.

Представитель Восточной группировки войск добавил, что ВСУ готовятся к разным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов агрессора.