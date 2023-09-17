закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как отличаются рыночные цены на овощи и фрукты в столице и в райцентре

1
  • 17.09.2023, 16:06
Как отличаются рыночные цены на овощи и фрукты в столице и в райцентре

Разница цен на некоторые позиции достигает шести рублей за килограмм.

Журналисты сайта ganc-chas.by сравнили цены на овощи и фрукты, которые продаются на столичной Комаровке и на рынке в райцентре Ганцевичи Брестской области 16 сентября.

Томаты и огурцы дорожают

В начале сентября на рынке хорошо продавались томаты и огурцы. Покупателей привлекала стоимость этих овощей –на опускалась до 50 копеек за килограмм. За две недели цена томатов на Ганцевичском рынке поднялась до 2 рублей, огурцов – до 2,50 рублей.

В Минске на Комаровском рынке огурцы продают по 3,9-4,9 рублей за кг., а томаты можно купить от 3,5 до 8 рублей. Цена зависит не только от качества, но и сорта помидоров.

Дешевле только оптом

В Беларуси картофельный сезон в разгаре и самое время запасаться любимым продуктом. Розничная цена на Ганцевичском рынке – от 80 копеек до 1,2 рубля за килограмм картофеля.

Если брать мешками, то можно затариться картофелем по 70 копеек за килограмм. Для оптовых покупателей есть бонус – бесплатная доставка по городу Ганцевичи.

На рынке в райцентре очень выгодная цена также на сладкий перец, который продаётся по 1,5-2,5 руб.за кг. В прошлом году в середине сентября перец продавали вдвое дороже – по 3-4,5 руб.

Сейчас по такой цене 4,5 руб. продают болгарский перец на столичной Комаровке. Также дороже в Минске продают картофель – по 1,8 рубля за кг. Другие овощи (морковь, свекла, капуста, лук) – по 2,5 руб., что тоже на рубль дороже, чем в райцентре Ганцевичи.

Самые дорогие  – привозные фрукты

Несмотря на созревание местных сортов винограда, привозные гроздья на рынке тоже в цене. Килограмм ароматных ягод в Ганцевичах продают за 8-11 рублей, в Минске можно найти за 7-9 рублей.

Арбузы и дыни тоже начали дорожать и продаются в Ганцевичах по 1,8 руб. (арбуз), 3,5 руб. (дыня).  В Минске на Комаровке ещё дороже: 3-4 руб.(арбуз) и 4-5 рубля (дыня).

Более подробно рыночные цены за килограмм продукции на 16 сентября 2023 года смотрите в таблице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох