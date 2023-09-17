Как отличаются рыночные цены на овощи и фрукты в столице и в райцентре 1 17.09.2023, 16:06

Разница цен на некоторые позиции достигает шести рублей за килограмм.

Журналисты сайта ganc-chas.by сравнили цены на овощи и фрукты, которые продаются на столичной Комаровке и на рынке в райцентре Ганцевичи Брестской области 16 сентября.

Томаты и огурцы дорожают

В начале сентября на рынке хорошо продавались томаты и огурцы. Покупателей привлекала стоимость этих овощей –на опускалась до 50 копеек за килограмм. За две недели цена томатов на Ганцевичском рынке поднялась до 2 рублей, огурцов – до 2,50 рублей.

В Минске на Комаровском рынке огурцы продают по 3,9-4,9 рублей за кг., а томаты можно купить от 3,5 до 8 рублей. Цена зависит не только от качества, но и сорта помидоров.

Дешевле только оптом

В Беларуси картофельный сезон в разгаре и самое время запасаться любимым продуктом. Розничная цена на Ганцевичском рынке – от 80 копеек до 1,2 рубля за килограмм картофеля.

Если брать мешками, то можно затариться картофелем по 70 копеек за килограмм. Для оптовых покупателей есть бонус – бесплатная доставка по городу Ганцевичи.

На рынке в райцентре очень выгодная цена также на сладкий перец, который продаётся по 1,5-2,5 руб.за кг. В прошлом году в середине сентября перец продавали вдвое дороже – по 3-4,5 руб.

Сейчас по такой цене 4,5 руб. продают болгарский перец на столичной Комаровке. Также дороже в Минске продают картофель – по 1,8 рубля за кг. Другие овощи (морковь, свекла, капуста, лук) – по 2,5 руб., что тоже на рубль дороже, чем в райцентре Ганцевичи.

Самые дорогие – привозные фрукты

Несмотря на созревание местных сортов винограда, привозные гроздья на рынке тоже в цене. Килограмм ароматных ягод в Ганцевичах продают за 8-11 рублей, в Минске можно найти за 7-9 рублей.

Арбузы и дыни тоже начали дорожать и продаются в Ганцевичах по 1,8 руб. (арбуз), 3,5 руб. (дыня). В Минске на Комаровке ещё дороже: 3-4 руб.(арбуз) и 4-5 рубля (дыня).

Более подробно рыночные цены за килограмм продукции на 16 сентября 2023 года смотрите в таблице.

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